التعادل السلبي يحسم مواجهة الاتحاد السكندري وزد بدوري نايل (صور)

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، مواجهة الاتحاد السكندري وزد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، عصر اليوم الخميس، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

جاءت أحداث المباراة متوسطة للغاية، حيث تسابق لاعبي الفريقين في إهدار الفرص تباعا.

وفي الدقيقة الـ21، يمنع علي لطفي حارس زد، هدفا مؤكدا للاتحاد السكندري، عقب انفراد تام بـ"بواتينج"، مهاجم زعيم الثغر، الذي سدد كرة تصدى لها الحارس.

وعقب اللجوء لتقنية الفيديو، يلغي حكم الساحة وائل فرحان، هدفا للاتحاد السكندري سجله بواتينج بداعي التسلل، وذلك في الدقيقة الـ57.

وكاد رأفت خليل يمنح فريقه زد التقدم، بعد تصوبية قوية من اللاعب ارتطمت بالقائم الأيمن، في الدقيقة الـ78.

وفي الدقيقة الـ85، يلغي حكم الساحة وائل فرحان، هدفا لزد سجله مصطفى زيكو، بداعي التسلل أيضا.

وكان الاتحاد السكندري بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: هشام صلاح – إسلام أبو سليمة – مصطفى إبراهيم - كريم الديب.

خط الوسط: ناصر ناصر – عمر الوحش – مورو ساليفو.

خط الهجوم: رجب عمران – كريستوفاو مابولولو – بنيامين بواتين.

أما تشكيل زد، كان التالي..

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: مصطفى العش – محمد سمير – محمد إسماعيل – علي لالا.

خط الوسط: أحمد عاطف "قطة" – عبد الله مجدي – بيتر زيلو – مصطفى سعد.

خط الهجوم: مصطفى زيكو – ديلسون كاموني.

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده لـ12 نقطة، وضعته في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري نايل، أما زد، أصبح يمتلك 13 نقطة، في المركز الثالث.

ومازال فريق زد، محافظا على سجله خاليا من الهزائم حتى الآن، بعد مرور 7 جولات رفقة الأهلي، إلا أن المارد الأحمر، يمتلك بعض المباريات المؤجلة.

الاتحاد السكندري وزد

الاتحاد السكندري وزد

الاتحاد السكندري وزد