الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري وزد بدوري نايل

مابولولو
مابولولو

أعلن طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة زد، في مسابقة دوري نايل.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وزد بدوري نايل

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره زد، بعد قليل، الساعة 4 عصرا، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل الاتحاد لمواجهة زد بدوري نايل 

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: هشام صلاح – إسلام أبو سليمة – مصطفى إبراهيم - كريم الديب.

خط الوسط: ناصر ناصر – عمر الوحش – مورو ساليفو.

خط الهجوم: رجب عمران – كريستوفاو مابولولو – بنيامين بواتين.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء.. عمرو خليل ومحمود شبانه، وعمرو صالح وبيكالي أوبامي، وعبدالغني محمد وأحمد عيد، وبلال السيد وأحمد غنيم، وفوزي الحناوي.

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة زد بدوري نايل

 تشكيل زد بقيادة مجدي عبدالعاطي 

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: مصطفى العش – محمد سمير – محمد إسماعيل – علي لالا.

خط الوسط: أحمد عاطف "قطة" – عبد الله مجدي – بيتر زيلو – مصطفى سعد.

خط الهجوم: مصطفى زيكو – ديلسون كاموني.

تشكيل زد لمواجهة الاتحاد السكندري بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري وزد بدوري نايل

تنقل مباراة الاتحاد السكندري وزد، في الجولة السابعة بدوري نايل، عبر شبكة قناة أون تايم سبورت 1.

طاقم تحكيم مباراة الاتحاد السكندري وزد بدوري نايل

يقود مباراة الاتحاد السكندري وزد، بدوري نايل، طاقم تحكيمي مكون من وائل فرحان حكما للساحة، ويعاونه أحمد صلاح حكم مساعد أول ومحمود عبد السميع حكم مساعد ثان، ومعهم أسامة إسماعيل حكما رابعا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.

طاقم تحكيم مباراة الاتحاد السكندري وزد

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 11 نقطة، أما زد فيتواجد داخل مثلث القمة وتحديدا المركز الثالث برصيد 13 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر بـ16 نقطة ثم الأهلي الوصيف بـ14 نقطة.

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