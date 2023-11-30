جيهان جادو: الجالية المصرية بالخارج تُدرك أهمية مُشاركتها فى الاستحقاق الرئاسى

قالت الدكتورة جيهان جادو، أحد أعضاء الجالية المصرية في الخارج، إن المصريين في الخارج أدركوا على مدار العشر مُشاركات الدستورية السابقة أهمية دورهم في الحياة السياسية، وهو ما يدفع الجاليات إلى الاهتمام بالمشاركة في الحدث الانتخابي المقبل.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأكدت الدكتورة جيهان جادو، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيو"، أن السوشيال ميديا والانفتاح جعل المصريين في الخارج يعلمون ما يمر به وطنهم من إنجاز وتغيير، لذا جميع فئات الجالية المصرية في فرنسا لديهم اهتمام كبير بالانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، لذا من المتوقع أن يكون هناك إقبال كثيف على لجان الانتخابات.

وتابع: "ما يهم أي مصري في الخارج أن تكون لهم تسهيلات وتنفيذ طلباتهم على أرض الواقع، وبالفعل وزارة الهجرة المصرية تقوم بجهد كبير وشاق من أجل الاستماع لمطالب الجالية والعمل على إزالة العقبات التي تقف أمامهم".

صورة مصر في الخارج

واستطردت: "مصر هي الدولة الأهم في منطقة الشرق الأوسط بالكامل، والمصريون في الخارج أدركوا الآن مدى أهمية صورة وطنهم المشرف في الخارج".