حازم عمر: ترشحي رفع سقف المنافسة في انتخابات الرئاسة

قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، إنه لا يصح إطلاقا التقليل من انتخابات رئاسة الجمهورية، معلقا: لا نشارك في أي مشهد هزلي.. فهذا منصب رئيس الجمهورية وهو أعلى منصب سياسي في جمهورية مصر العربية ولا يصح أبدا أن نسطح منه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، لمحافظات قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري.

وأكد: مشاركتنا رفعت سقف المنافسة في انتخابات الرئاسة وفرضنا قاعدة أن من يريد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية عليه أن يكون رجل دولة.

واكمل: عيب أن يترشح أحد لهذا المنصب ولا يكون قادر على إدارة دولة بحجم مصر، ولدي ثقة كبيرة في اختيارات الشعب المصري.

وبدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، وتم بدء المؤتمر بالسلام الجمهوري، تلاه عرض ملامح البرنامج الانتخابي.

شهد المؤتمر إطلاق عدد من الهتافات المؤيدة لمرشح الشعب الجمهوري من بينها “بص علينا كويس.. حازم عمر ريس”.

يُعقد المؤتمر بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات، ويناقش أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأيضًا طرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذ المشكلات.

حضر المؤتمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.