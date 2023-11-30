متحدو الإعاقة بالإسكندرية ينظم مؤتمرًا لدعم أطفال غزة وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى

نظمت الجمعية المصرية لإبداعات متحدى الإعاقة بالاسكندرية، برئاسة تريز إيليا مؤتمر "كمل مشوارك" لدعم أطفال غزة وتأييد المرشح للرئاسة عبد الفتاح السيسي، بدأ الحفل بقراءة للقرآن الكريم ثم استعراض لذوي الهمم يعبر عن معاناة أطفال وأهالي غزة.

تأييد مؤسسات الدولة

وقالت تريز إيليا رئيس الجمعية المصرية لإبداعات متحدى الإعاقة، نحن نؤيد جميع مؤسسات الدولة ومن خلال تلك المؤتمر نحرص على الحديث عن حقوق متحدي الإعاقة وما تم لهم من إنجازات، لافتة إلى أن متحدي الإعاقة أخذوا اهتماما كبيرا من الرئيس لذلك يوجهون له اليوم رسالة باستكمال مشواره.

وأشارت إلى أن هذا المؤتمر لافتة إنسانية من ذوي الاحتياجات الخاصة لأطفال فلسطين وأهالي غزة، حيث جمعوا ملابس ومأكولات تسلم لمندوب من الهلال الأحمر ليتم توصيلها لأهالي غزة.

ووجهت الشكر لعبدالوهاب محمد مدير وزارة السياحة والآثار وخالد يحيي مدير هيئات الشباب والرياضة وعزة إبراهيم وكيل وزارة السياحة السابقة وشنودة مصر أمين عام الجمعية المصرية لمتحدي الإعاقة وأولياء الأمور دكتور هاني مدير عام العلاقات العامة بمكتب حي شرق.

فاعليات الجمعية المصرية لابداعات متحدى الإعاقة بالاسكندرية