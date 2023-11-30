"مصر أكتوبر" بالإسكندرية ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

تنظم أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندس أحمد حلمي، مؤتمرا جماهيريا حاشدًا تحت شعار "لست وحدك"، لحث ذوي الهمم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، في دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية، غدا الجمعة، في تمام الساعة الثانية عشرا ظهرًا.

دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

يأتي هذا المؤتمر الجماهيري دعما وتاييدًا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، متمنين لوطننا الغالي مزيد من الأمن والاستقرار والتقدم، مصطفين خلف قائدنا داعمين له دائمًا.

وعلى هامش المؤتمر، سيتم تنفيذ حفل ختام نشاط ذوي القدرات والهمم "قادرون باختلاف" مع عرض كافة الإنجازات التي تمت في مجال خدمة قادرون باختلاف وإنجازاتهم الرياضية والفنية، ويقوم بإحياء الحفل فريق الكورال والموسيقى.

يذكر أن أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمي، قد نظمت مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في 13 نوفمبر، وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير، شرقى المدينة، وذلك مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية.

اصطفاف تام خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأكد المهندس أحمد حلمي الدعم الكامل والاصطفاف التام خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، داعيًا جميع المواطنين للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية القادمة وتجديد الثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة.

وكانت قد التقت أمانة حزب مصر أكتوبر فى محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور عمرو عبدالله، الحملة الرسمية للمرشح الرئاسيعبد الفتاح السيسي، في إطار لقاءات الحملة فى المحافظة مع الكيانات والأحزاب والجهات الداعمة للمرشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وناقش اللقاء سبل التعاون بين الحملة الرسمية وأمانة الحزب بالمحافظة وآليات تنفيذ خطة العمل الميدانية التي وضعتها أمانة الحزب بالمحافظة خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وقال عمرو عبد الله، أمين الحزب بمحافظة الإسماعيلية، إن الحزب يعمل وفقا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، منوها أن الحزب يسخر كافة أماناته بالمحافظات لخدمة الحملة الرسمية للمرشح بما فيها أمانة الإسماعيلية.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على استكمال ما بدأه من إنجازات، وقيادة البلاد فى ظل الأحداث العالمية المتلاحقة والتغيرات المختلفة اقتصاديا وسياسيا على المستوى الدولي، مؤكدا أن حزب مصر أكتوبر وكافة قيادته يدعم ترشح الرئيس السيسي لاستكمال الحلم والوصول للجمهورية الجديدة.

حضر اللقاء محمد جمال منسق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمحافظة الإسماعيلية، والمهندس أحمد نصر الله، ممثل (تنسيقية شباب الأحزاب)، وصقر محمد (ممثل الكيانات الشبابية بالحملة).