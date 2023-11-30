من مستشفى العاصمة الإدارية| السيدة انتصار السيسى: "ربنا يشفى كل أولادنا الفلسطينيين"

بناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقل 28 من الأطفال الفلسطينيين المبتسرين، تقرر نقل عدد من الأطفال للمستشفيات المعدة لاستقبالهم.

كما تم نقل 12 طفلًا بواسطة الإسعاف الطائر لمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة لتلقي العلاج.

وأجرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، زيارة لمستشفى العاصمة الإدارية للاطمئنان على الأطفال، قائلة: "ربنا يوفقنا دائمًا ويوفقكم دائمًا للخير واللى جاي أحسن إن شاء الله".

وأجرت قرينة الرئيس حوارًا مع أهالي الأطفال بالمستشفي، قالت فيه: "إزيك وإزاي بناتك ربنا يطمنك عليهم إن شاء الله، وإن شاء الله يكونوا زي الفل، كل حاجة تمام في أي حاجة محتجاها، ونتمني نعمل أي حاجة طيبة، وعلي طول بندعي ربنا يشفي كل الأولاد ونطمن عليهم".