الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة الصحة الفلسطينية: مصر تهتم جدًا بالأطفال الخدج فى مستشفياتها

مي الكيلة
مي الكيلة

طمأنت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، أهالي الأطفال الخدج المتواجدين في مستشفى العاصمة الإدارية أو مستشفيات العريش بمصر عن حالتهم الصحية.

وقالت الكيلة، خلال لقائها اليوم على فضائية DMC، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب في أوضاع كارثية وخاصة على الأطفال، وهناك أطفال لا يمكنهم الاستدلال على أي أهالي لهم حاليًا.

وتابعت أن جميع الأطفال الخدج المتواجدين في مستشفى العاصمة الإدارية أو مستشفيات العريش بمصر لهم أهالي ومعروفة أساميهم، مطمئنة الأهالي في غزة على أطفالهم المتواجدين في مصر، مؤكدة أنهم يتمتعون بصحة جيدة، لافتة إلى أن مصر تهتم بصورة كبيرة بالأطفال الخدج في المستشفيات منذ قدومهم من قطاع غزة، موجهة الشكر للطواقم الطبية بسبب تعاملهم مع الأطفال والجرحى في أي مكان يتواجدون به، متابعة: "الجرحى والمصابون انتقلوا من البيئة العدوانية إلى بيئة كلها إنسانية في مصر".

الاطفال الخدج مستشفى العاصمة الإدارية مستشفيات العريش مصر الصحة الفلسطينية فلسطين فضائية DMC العدوان الإسرائيلى

مواد متعلقة

"كوب 28" تتبنى قرار إنشاء صندوق لتعويض الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ

بريطانيا تُعلن مساهمتها بـ60 مليون جنيه إسترلينى فى صندوق كوارث المناخ

"COP 28" يقر ترتيبات صندوق مواجهة الكوارث المناخية

أمريكا تعلن مساهمتها بـ17.5 مليار دولار فى ترتيبات صندوق كوارث المناخ

الإمارات تساهم بـ100 مليون دولار فى ترتيبات صندوق كوارث المناخ

ألمانيا تُعلن مساهمتها بـ100 مليون دولار فى ترتيبات صندوق كوارث المناخ

وزير الأوقاف الفلسطينى يُثمّن دور مصر فى القضية الفلسطينية

"القاهرة الإخبارية" تبرز استعدادات الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

الأكثر قراءة

بسبب "الملوخية".. إحالة مدير مدرسة بالدقهلية وإداريتين للشؤون القانونية (صور)

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

ملحمة الصحراء.. الرئيس السيسي يرسم مستقبلًا واعدًا لصناعة البترول في مصر

في جلسة "أون لاين".. دفاع إنجي حمادة يطلب إخلاء سبيلها

الإيرادات تحكم.. كواليس صفقة بيع فنادق تاريخية للتحالف المصرى- الإماراتى

عاجل.. مصادر لـ"الدستور": البنك المركزى بصدد ضخ مليارى دولار فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم