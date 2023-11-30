وزيرة الصحة الفلسطينية: مصر تهتم جدًا بالأطفال الخدج فى مستشفياتها

طمأنت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، أهالي الأطفال الخدج المتواجدين في مستشفى العاصمة الإدارية أو مستشفيات العريش بمصر عن حالتهم الصحية.

وقالت الكيلة، خلال لقائها اليوم على فضائية DMC، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب في أوضاع كارثية وخاصة على الأطفال، وهناك أطفال لا يمكنهم الاستدلال على أي أهالي لهم حاليًا.

وتابعت أن جميع الأطفال الخدج المتواجدين في مستشفى العاصمة الإدارية أو مستشفيات العريش بمصر لهم أهالي ومعروفة أساميهم، مطمئنة الأهالي في غزة على أطفالهم المتواجدين في مصر، مؤكدة أنهم يتمتعون بصحة جيدة، لافتة إلى أن مصر تهتم بصورة كبيرة بالأطفال الخدج في المستشفيات منذ قدومهم من قطاع غزة، موجهة الشكر للطواقم الطبية بسبب تعاملهم مع الأطفال والجرحى في أي مكان يتواجدون به، متابعة: "الجرحى والمصابون انتقلوا من البيئة العدوانية إلى بيئة كلها إنسانية في مصر".