الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تطير إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

 غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي منذ قليل في طريقها إلى تنزانيا استعدادًا لخوض مباراة يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الأخير صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد مباراة سموحة الأخيرة في بطولة الدوري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، أكد خلالها على أهمية التركيز الشديد وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

مران الأهلي| الفريق يختتم تدريباته في القاهرة قبل السفر إلى تنزانيا

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خاض مرانه الختامي بالقاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى تنزانيا عصر اليوم؛ استعدادا لمباراة يانج أفريكانز المقرر لها مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وأجرى لاعبو الفريق عمليات الإحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تدريبات الكرة والتي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي.

وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف رباعي حراسة المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وشارك طاهر محمد وبيرسي تاو في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة.

وعقد كولر جلسات مع الجهاز المعاون له لمواصلة التحضير لمباراة يانج أفريكانز.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد السلام.

وأغلق الأهلي ملف بطولة الدوري الممتاز، وبدأ الفريق التحضير اليوم لمباراة يانج أفريكانز حيث خاض مرانه صباحا على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، قبل السفر إلى تنزانيا عصر اليوم.

محمد الدماطي كولر الاهلى مطار القاهرة تنزانيا

مواد متعلقة

دورى أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى تنزانيا

مران الأهلي| محاضرة كولر ومشاركة رباعي الحراس وانتظام طاهر محمد طاهر

بعد تحديد موعد السفر ..خالد مرتجي يترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

ملحمة الصحراء.. الرئيس السيسي يرسم مستقبلًا واعدًا لصناعة البترول في مصر

عاجل.. مصادر لـ"الدستور": البنك المركزى بصدد ضخ مليارى دولار فى الأسواق

"السياحة الثقافية": "رمسيس وذهب الفراعنة" سيجذب السائح الأسترالى إلى مصر

دوري الأبطال والسوبر ومونديال الأندية.. مواعيد مباريات الأهلي خلال ديسمبر

الاحتلال يغضب من كشف "جرائمه" ويستدعى سفير إسبانيا للمرة الثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم