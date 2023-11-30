دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تطير إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي منذ قليل في طريقها إلى تنزانيا استعدادًا لخوض مباراة يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الأخير صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد مباراة سموحة الأخيرة في بطولة الدوري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، أكد خلالها على أهمية التركيز الشديد وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

مران الأهلي| الفريق يختتم تدريباته في القاهرة قبل السفر إلى تنزانيا

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خاض مرانه الختامي بالقاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى تنزانيا عصر اليوم؛ استعدادا لمباراة يانج أفريكانز المقرر لها مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وأجرى لاعبو الفريق عمليات الإحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تدريبات الكرة والتي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي.

وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف رباعي حراسة المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وشارك طاهر محمد وبيرسي تاو في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة.

وعقد كولر جلسات مع الجهاز المعاون له لمواصلة التحضير لمباراة يانج أفريكانز.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد السلام.

وأغلق الأهلي ملف بطولة الدوري الممتاز، وبدأ الفريق التحضير اليوم لمباراة يانج أفريكانز حيث خاض مرانه صباحا على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، قبل السفر إلى تنزانيا عصر اليوم.