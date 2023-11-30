فريق كايروكى يطرح "تلك القضية" دعمًا للشعب الفلسطيني

طرح فريق كايروكى، أغنية جديدة بعنوان "تلك القضية"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" دعمًا للقضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعداء السافر، على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 50 يومًا مضوا بعد عملية طوفان الأقصى.

وفى بداية مقطع الأغنية التي طرحها فريق كايروكي:" ينقذ في سلاحف بحرية - يقتل حيوانات بشرية - تلك قضية وتلك قضية - كيف تكون ملاكا أبيض؟ - يبقى ضميرك نص ضمير - تنصف حركات الحرية - وتنسف حركات التحرير - وتوزع عطفك وحنانك -ع المقتول حسب الجنسية - وتلك قضية وتلك قضية".

فريق كايروكى

شهدت حفلات فريق كايروكى خلال شهري يوليو وأغسطس حضورا جماهيريا كبيرا، ورفعت حفلاتهم شعار كامل العديد، ومن أبرزها حفل الفريق في مهرجان العلمين مؤخرا، إذ استمتع الجمهور بمجموعة من أبرز أغاني أمير عيد مع كايروكي، ونفدت التذاكر بعد طرحها على موقع تذكرتى بوقت قليل.

وأحيا فريق كايروكى فى مهرجان العلمين، حفلا غنائيا في شهر أغسطس الماضى، وحضره عدد ضخم من الجمهور، حيث اعتبر أحد أضخم الحفلات الذى تم تنفيذها هذا العام من حيث الإقبال الجماهيري الضخم.