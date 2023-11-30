الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الغربية يبحث تجهيز لجان الاقتراع استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، اجتماعًا؛ لمناقشة تجهيز اللجان الانتخابية وغرف الاقتراع، خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بحضور الدكتور السيد العراقي مدير عام الشئون التنفيذية، والمهندس أحمد شلبي مدير عام التعليم الفني، ومحمد حمودة مدير إدارة الأمن.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتنفيذًا لتعليمات محافظ الغربية اليوم، خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة، حول تجهيز مقار اللجان الانتخابية داخليًا وخارجيًا.

وخلال الاجتماع، وجَّه وكيل الوزارة إلى ضرورة تضافر الجهود بين الجميع، وتكليف التوجيهات العامة للتربية الفنية والاقتصاد المنزلي والزخرفة والمجال الصناعي بالمشاركة في رسم وتزيين أسوار اللجان داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى دهان غرفة الاقتراع وتزيينها، ووضع عدد 2 علم على بوابة اللجنة الانتخابية من الخارج، بالإضافة إلى "بنر" به اسم اللجنة الانتخابية ورقمها.

وفى سياق متصل، وجه وكيل الوزارة بضرورة التأكيد على جاهزية المدارس للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل، وإجراء الانتخابات الرئاسية، والانتهاء من التجهيزات اللازمة لحجرات الاقتراع، وتجهيز المقار بالتجهيزات اللائقة، وتوفير مولد كهرباء احتياطي بكل مقر، وكرسي متحرك لكبار السن وذوي الهمم، وتوفير طفايات الحريق بمقار الاقتراع.

وفي نهاية الاجتماع، وجه وكيل الوزارة مديري عموم المديرية والإدارات بمتابعة المدارس التي يتولى قيادتها مديرو المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"، وتقديم الدعم لهم، وتذليل أي صعاب تواجههم في العمل.

محافظ الغربية للتربية الفنية رسم وتزيين دهان غرفة الاقتراع بنر المدارس الفندقية

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