طلاب دمياط يحصدون المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للمصارعة

حصدت مديرية التربية والتعليم دمياط، على المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للمصارعة في العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والمقامة تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وإشراف الإدارة العامة للتربية الرياضية.

وهنّأ المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطلاب الفائزين ببطولة الجمهورية من المرحلة الإعدادية، سيف هشام التلباني، وزن 41 كيلو؛ لحصوله على المركز الأول في بطولة الجمهورية للمصارعة من مدرسة "الشهيد السيد غراب الإعدادية بفارسكور"، والطالب فارس السيد البنداري، وزن 48 كيلو؛ لحصوله على المركز الثاني من مدرسة الشهيد السيد غراب الاعدادية بنين بفارسكور، والطالب سيف محمد العدل وزن 57 كيلو لحصوله على المركز الثالث من مدرسة اللغات الرسمية المتميزه بدمياط الجديدة.

كما هنأ وكيل الوزارة، الطلاب الفائزين ببطولة الجمهورية للمصارعه المرحلة الابتدائية ، الطالب طه محمد محمد أبو إبراهيم وزن 47 كيلو لحصوله علي المركز الاول في بطولة الجمهورية للمصارعه من مدرسة المتبولي ب بدمياط، والطالب محمد عمرو المجلاوي وزن 52 كيلو لحصوله علي المركز الاول في بطولة الجمهورية للمصارعة من مدرسة الانصاري الابتدائيه بفارسكور، والطالب محمد حسن عبدالله وزن 73 كيلو لحصولها علي المركز الثالث من مدرسة الحديدي الابتدائيه بفارسكور، والطالب عبد الرحمن محمد الطرانيسي وزن 35 كيلو لحصوله علي المركز الثاني في بطولة الجمهورية للمصارعه من درسة فارسكور الرسمية لغات.

كما هنأ وكيل الوزارة، عزة العجوز موجه عام التربية الرياضية وموجهي ومعلمي التربية الرياضية بالادارات التعليمية والمشرف العام اسامه عبد الرحمن رزق والمدربين منير علي أبو محمد احمد جمال الدين واسامه حسان.