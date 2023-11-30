الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب دمياط يحصدون المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للمصارعة

طلاب دمياط
طلاب دمياط

حصدت مديرية التربية والتعليم دمياط، على المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للمصارعة في العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والمقامة تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وإشراف الإدارة العامة للتربية الرياضية.

وهنّأ المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطلاب الفائزين ببطولة الجمهورية من المرحلة الإعدادية، سيف هشام التلباني، وزن 41 كيلو؛ لحصوله على المركز الأول في بطولة الجمهورية للمصارعة من مدرسة "الشهيد السيد غراب الإعدادية بفارسكور"، والطالب فارس السيد البنداري، وزن 48 كيلو؛ لحصوله على المركز الثاني من مدرسة الشهيد السيد غراب الاعدادية بنين بفارسكور، والطالب سيف محمد العدل وزن 57 كيلو لحصوله على المركز الثالث من مدرسة اللغات الرسمية المتميزه بدمياط الجديدة.

كما هنأ وكيل الوزارة، الطلاب الفائزين ببطولة الجمهورية للمصارعه المرحلة الابتدائية ، الطالب طه محمد محمد أبو إبراهيم وزن 47 كيلو لحصوله علي المركز الاول في بطولة الجمهورية للمصارعه من مدرسة المتبولي ب بدمياط، والطالب محمد عمرو المجلاوي وزن 52 كيلو لحصوله علي المركز الاول في بطولة الجمهورية للمصارعة من مدرسة الانصاري الابتدائيه بفارسكور، والطالب محمد حسن عبدالله وزن 73 كيلو لحصولها علي المركز الثالث من مدرسة الحديدي الابتدائيه بفارسكور، والطالب عبد الرحمن محمد الطرانيسي وزن 35 كيلو لحصوله علي المركز الثاني في بطولة الجمهورية للمصارعه من درسة فارسكور الرسمية لغات.

كما هنأ وكيل الوزارة، عزة العجوز موجه عام التربية الرياضية وموجهي ومعلمي التربية الرياضية بالادارات التعليمية والمشرف العام اسامه عبد الرحمن رزق والمدربين منير علي أبو محمد احمد جمال الدين واسامه حسان.

تعليم دمياط وكيل تعليم دمياط تعليم دمياط الجديدة أحداث دمياط دمياط

مواد متعلقة

21 ألف مواطن استفادوا من خدمات حملة "بلدي أمانة" بمحافظة دمياط

محافظ دمياط تناقش سبل حسم مشكلات المشروعات المتعثرة

دمياط: المدينة الصديقة للنساء تنظم فعاليات لمناهضة العنف ضد المرأة

وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي في إدارة دمياط الجديدة

لقاء تثقيفي حول مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية بدمياط

بعد تحقيق المستحيل.. وكيل شباب دمياط يكرم أصغر سباح دولي من ذوي الهمم

"غرق سفينة شحن".. ننشر صور ضحايا محافظة دمياط

بالأرقام.. ننشر آخر استعدادات محافظات دمياط لاستقبال انتخابات الرئاسة 2024 (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

عاجل.. مصادر لـ"الدستور": البنك المركزى بصدد ضخ مليارى دولار فى الأسواق

دوري الأبطال والسوبر ومونديال الأندية.. مواعيد مباريات الأهلي خلال ديسمبر

هتك عرض طفلتين.. "جنايات القاهرة" تودع حيثيات الحكم على المتحرش بالأطفال في القطامية

محمد الباز: هناك حالة تربص بالانتخابات الرئاسية المقبلة

ملحمة الصحراء.. الرئيس السيسي يرسم مستقبلًا واعدًا لصناعة البترول في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم