الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لجنة "آداب الأعلى للجامعات" تقف على مقومات برنامج دبلوم العلوم الإسرائيلية المعاصرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبلت اليوم الدكتور حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس اللجنة الفرعية المشكلة من قبل لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات للوقوف على المقومات المادية والبشرية لبرنامج دبلوم العلوم الإسرائيلية المعاصرة المهنى. 

وأكدت الدكتورة  حنان كامل أن الهدف من الزيارة الوقوف على مدى توافر الإمكانيات المادية والبشرية في الكلية لتطبيقه، وكذلك مراجعة مدى استيفاء اللائحة للشروط العلمية، وتكونت اللجنة من ا.د جمال الشاذلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور  محمد الراوي أمين لجنة الترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس قسم اللغة العبرية بجامعة حلوان، الدكتور  يحيى عبد الله أستاذ اللغة العبرية بآداب المنصورة، وشهد الزيارة كل من الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،الدكتور سامية جمعة رئيسة قسم اللغة العبرية وآدابها، الدكتور أحمد صلاح منسق عام البرامج بالكلية.

أشارت  كامل إلى أن الكلية تسعى جاهدة لتحديث المنظومة العلمية بها لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في منظومة التعليم العالي، انطلاقا من الإيمان بأهمية العلم والتعليم الجامعي وعلاقته بالتنمية المستدامة وتماشيا مع معايير الجودة، لذا فقد تم اقتراح استحداث برنامج دبلوم الدراسات الإسرائيلية المعاصرة المهني، بهدف إمداد الدارسين من التخصصات المختلفة بمعلومات واقعية عن الأوضاع السياسية الحديثة والمعاصرة في إسرائيل، وإمداد سوق العمل بمحللين سياسيين وخبراء في المجالات الأمنية والاجتماعية في إسرائيل، والتعريف بالمجتمع الإسرائيلي بما فيه من تكتلات وأحزاب، وبوضع إسرائيل إقليميا ودوليا.

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ومن جانبه ذكر الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا الدبلوم المهنى مدة الدراسة به عام جامعى واحد، وبنظام الساعات المعتمدة بإجمالي ٢٤ ساعة معتمدة، ويخضع للضوابط والمعايير العامة الواردة في لائحة الدراسات العليا الجديدة بنظام الساعات المعتمدة ٢٠١٧.
كما ناقشت اللجنة أهداف البرنامج،والفئة المستهدفة منه، ولغة التدريس فيه، ومواد اللائحة المتعلقة بشروط القيد بالبرنامج، وقواعد تسجيل المقررات ومواعيد الدراسة، وقواعدها ومتطلبات النجاح في البرنامج، ونظام الامتحانات، والرسوم الدراسية، والمقررات الدراسية بالبرنامج.
وقامت اللجنة بزيارة ومعاينة حجرات الدراسة ومقابلة أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس اليرنامج، واستمرت الزيارة لمدة ٣ ساعات، وأشاد أعضاء اللجنة بالتجهيزات المعدة للبرنامج وبأعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس البرنامج.

بالتنمية المستدامة برنامج دبلوم الدراسات المعاصرة المهني الأوضاع السياسية والتعليم الجامعي المنظومة العلمية

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