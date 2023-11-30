أليو ديانج يستفسر من إدارة الأهلي عن المقابل المالي المطلوب للرحيل إلى قطر

استفسر وكيل المالي أليوديانج، من إدارة الكرة بالنادي الأهلي، عن الطلبات المادية من أجل إرسال عرض رسمي من جانب نادي قطر القطري، في فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل.

ويرغب ديانج في حسم مصيره النهائي مع الأهلي، لحين المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا، أملاً في حصوله على عرض أفضل بسبب طموحاته في اللعب بأوروبا أو الرحيل إلي الدوري القطري.

وكشف مصدرداخل القلعة الحمراء، أن إدارة الأهلي تنتظر وصول العرض الرسمي والمقابل المادي من أجل منافشة رحيل اللاعب، خاصة أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني طلب تأجيل أي مناقشة صفقات أو عروض الرحيل عن الفريق لحين الانتهاء من مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية في السعودية.

وأضاف أن الأهلي لن يتخلى عن "ديانج" خلال شهر يناير المقبل، حتى في حال وصول عرض رسمي وهناك تمسك به حتى نهاية الموسم الجاري لكن في حالة وجود عرض مالي مغري قد يتغير القرارالفني.

مران الأهلي| الفريق يختتم تدريباته في القاهرة قبل السفر إلى تنزانيا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خاض مرانه الختامي بالقاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى تنزانيا عصر اليوم الخميس استعدادا لمباراة يانج أفريكانز المقرر لها مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.



وأجرى لاعبو الفريق عمليات الإحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تدريبات الكرة والتي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي.



وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف رباعي حراسة المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة.



وشارك طاهر محمد وبيرسي تاو في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة.



وعقد كولر جلسات مع الجهاز المعاون له لمواصلة التحضير لمباراة يانج أفريكانز.



وكان الأهلي قد افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد السلام.



وأغلق الأهلي ملف بطولة الدوري الممتاز، وبدأ الفريق التحضير اليوم لمباراة يانج أفريكانز حيث خاض مرانه صباحا على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، قبل السفر إلى تنزانيا عصر اليوم.