"القاهرة الإخبارية": مجلس الحرب الإسرائيلى ينعقد بحضور وزير الخارجية الأمريكى

أفادت فضائية القاهرة، في خبر عاجل، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي ينعقد بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وفي وقت سابق كشف إعلام إسرائيلي عن بدء اجتماع ثنائي حاليًا بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القدس المحتلة.

نتنياهو: سنواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إطلاق سراح 102 من المحتجزين في قطاع غزة، مؤكدة أنها ملتزمة بإعادة كل محتجز إلى بلده، وفقًا لنبأ عاجل على فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الحكومة ستواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين.

يأتي هذا فيما أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن أن منفذي عملية القدس أسيران سابقان وهما شقيقان، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

واقتحمت قوات الاحتلال منزل أحد منفذي عملية إطلاق النار بالقدس، وأغلقت منطقة راموت بالقدس بعد حادث إطلاق النار.