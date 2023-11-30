الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": مجلس الحرب الإسرائيلى ينعقد بحضور وزير الخارجية الأمريكى

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أفادت فضائية القاهرة، في خبر عاجل، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي ينعقد بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وفي وقت سابق كشف إعلام إسرائيلي عن بدء اجتماع ثنائي حاليًا بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القدس المحتلة.

نتنياهو: سنواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إطلاق سراح 102 من المحتجزين في قطاع غزة، مؤكدة أنها ملتزمة بإعادة كل محتجز إلى بلده، وفقًا لنبأ عاجل على فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الحكومة ستواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين.

يأتي هذا فيما أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن أن منفذي عملية القدس أسيران سابقان وهما شقيقان، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

واقتحمت قوات الاحتلال منزل أحد منفذي عملية إطلاق النار بالقدس، وأغلقت منطقة راموت بالقدس بعد حادث إطلاق النار.

نتنياهو إسرائيل وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن المحتجزين في قطاع غزة مجلس الحرب الإسرائيلي

مواد متعلقة

الحكومة الإسرائيلية تعلن إطلاق سراح 102 من المحتجزين فى قطاع غزة

إعلام إسرائيلى: إصابة جنديين بعملية دهس قرب مستوطنة بقعوت

رئيس الوزراء الإسبانى: ما تفعله إسرائيل فى قطاع غزة غير مقبول

"يونيسف": احتياجات قطاع غزة من المساعدات كبيرة ويجب زيادتها

وزير الخارجية بمؤتمر المناخ "Cop28": عملنا على تحسين الأفعال الخاصة بالتكيف المناخى

وزير الخارجية يدعو الحضور فى "COP 28" للوقوف دقيقة حدادًا على شهداء غزة

صورة تذكارية لسامح شكرى وسلطان الجابر عقب تسليم رئاسة مؤتمر المناخ

مصر تسلّم رئاسة مؤتمر المناخ للإمارات

الأكثر قراءة

عاجل.. مصادر لـ"الدستور": البنك المركزى بصدد ضخ مليارى دولار فى الأسواق

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

أليو ديانج يستفسر من إدارة الأهلي عن المقابل المالي المطلوب للرحيل إلى قطر

شهرة عالمية خلال عام.. تقرير أمريكى يسرد قصة نجاح "القاهرة الإخبارية"

قاضٍ مصري: الإسلام سبق المجتمع الدولي بأخلاقيات زمن الحرب

تربح 10 آلاف جنيه من "تيك توك".. اعترافات إنجي حمادة بطلة فيديو المطبخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم