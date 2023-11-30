الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مصنع أسمدة بدون ترخيص في بني سويف

أسمدة
أسمدة

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مدير مصنع لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية – كائن بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف - لقيامه بإدارة المصنع "بدون ترخيص" واستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها تمهيدًا لطرحها بالأسواق.

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الأمن العام يضبط هيروين وحشيش وميزان حساس فى حملات أمنية بـ 5 محافظات

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ضبط طن أسمدة زراعية و1000 لتر بنزين قبل بيعهم بالسوق السوداء في الشرقية

وبتفتيش المخزن عُثر بداخله على 62،5 طن  مواد خام "مجهولة المصدر" بدون أى بيانات أو فواتير شراء تدل على مصدرها تستخدم فى التصنيع، وضبط 5،750 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة مجهولة المصدر.

الأسمدة بني سويف الامن العام شرطة البيئة والمسطحات قطاع الشرطة المتخصصة تصنيع الأسمدة

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