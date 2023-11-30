ضبط مصنع أسمدة بدون ترخيص في بني سويف

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مدير مصنع لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية – كائن بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف - لقيامه بإدارة المصنع "بدون ترخيص" واستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها تمهيدًا لطرحها بالأسواق.

وبتفتيش المخزن عُثر بداخله على 62،5 طن مواد خام "مجهولة المصدر" بدون أى بيانات أو فواتير شراء تدل على مصدرها تستخدم فى التصنيع، وضبط 5،750 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة مجهولة المصدر.