الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغربية تعتمد الحيز العمراني لـ8 عزب.. وتوافق على إنشاء نقطة إسعاف بالمحلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وافق المجلس التنفيذ لمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على اعتماد الأحوزة العمرانية لـ8 عزب بمراكز المحافظة (عزبة عبد الصمد عطية بميت حبيش البحرية مركز طنطا، عزبة العسيلى ببنا أبو صير مركز سمنود، عزبة السيد الزيات بشونى مركز طنطا، عزبة مفيد ببرما مركز طنطا، عزبة أحمد أبو مصطفى بالجعفرية مركز السنطة، عزبة أمين سليم (جمال سليم) بشبرا قاص مركز السنطة، عزبة طابون الشوربجى بالجميزة مركز السنطة، عزبة طارق الشيشى بميت عساس مركز سمنود.

كما وافق المجلس على إنشاء نقطة إسعاف بالمحلة وعلى تخصيص قطعة ارض أملاك دولة لتوسعة المعهد الديني  بدفرة ليكون معهد ديني ابتدائي إعدادي ثانوي.

ووافق المجلس على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمسطح (79م2) لضمها لمسجد المنشاوي بقرية كوم اشناواي – مركز السنطة لصالح مديرية اوقاف الغربية.

توسعة مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية

كما وافق المجلس على توسعة مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية بقرية قرانشو مركز بسيون من خلال ضم قطعة أرض مملوكة للدولة بمسطح (520م2) للمدرسة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز بسيون.

كما وافق المجلس على عدد من أراضي مشروعات المرحلة الثانية لحياة كريمة بمركز المحلة حيث وافق على تخصيص قطعة ارض أملاك دولة لإنشاء مدرسة ابتدائي بمسطح 1338.42م2 بقرية محلة حسن التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى،الموافقة على تخصيص قطعة ارض لإقامة مدرسة ابتدائي بحوض الملقة (نمرة 7) بقرية محلة أبو على مركز المحلة الكبرى، ووافق المجلس على تخصيص قطعة ارض لإقامة مدرسة إعدادية بقرية كفر قريطنة بالوحدة المحلية بنمرة البصل مركز المحلة الكبرى.

وفى ذات السياق، تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإقامة معهد ديني إعدادي للفتيات لصالح الأزهر الشريف، فضلا عن الموافقة على تخصيص قطعة ارض أملاك دولة لإقامة مدرسة تعليم أساسي للمكفوفين  بمسطح 939م2 بمنطقة منشية مبارك التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبو على مركز المحلة الكبرى.

المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية محافظ الغربية مركز سمنود مركز السنطة مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية بقرية قرانشو مشروعات المرحلة الثانية لحياة كريمة

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