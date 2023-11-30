الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"نقل النواب" تدعو المصريين بالخارج للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

النائب وحيد قرقر
النائب وحيد قرقر

دعا النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، المصريين بالخارج للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، التي تنطلق بدءًا من غدٍ الجمعة لمدة 3 أيام، وذلك بهدف إرسال رسالة للعالم أجمع بأن جموع المصريين يقفون خلف الدولة المصرية في مواجهة التحديات الخارجية وما يحاط بها من صراعات، مستهدفين استقرارها.

وقال قرقر، في تصريحات له اليوم، إن الانتخابات الرئاسية فرصة كبيرة للمصريين سواء المقيمين بالخارج أو الداخل، لممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم والحفاظ على ما تشهده البلاد من استقرار وإنجاز للمشروعات الكبرى في شتى المجالات، حيث شهدت طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات بفضل المشروعات القومية.

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الانتخابات الرئاسية 2024.. ضوابط تصويت المصريين بالخارج غدًا

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وزير العمل يوجه مكاتب التمثيل العُمالي بِحَثِ المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات

وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب إلى أن مشاركة المصريين المقيمين في الخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، تعد مكسبًا كبيرًا حصل عليه المصريون المقيمون في الخارج ضمن المكتسبات في الدستور الحالي، وهو أمر صحي يجب استمراره لما له من تأثير إيجابي في التمثيل الجيد للشعب المصرى بمختلف الانتخابات.

وتابع النائب وحيد قرقر أن المشاركة الانتخابية واجب على المصريين، تقوم الدولة بتسهيل القيام به بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية، مشددًا على أن إدلاء المصريين في الخارج سيكون تحت إشراف قضائي كامل بإدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، بما يبعث برسائل طمأنة وارتياح لدى كل الأطراف الفاعلة بالخارج والداخل والشعب المصري، خاصة وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتضع ضوابط وإجراءات واسعة لتحقيق الشفافية والنزاهة بالعملية الانتخابية. 

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