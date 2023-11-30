الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسوان تعلن الانتهاء من مركز علاج الإدمان تمهيدًا لافتتاحه قريبًا

المركز
المركز

أعلنت جامعة أسوان، الانتهاء من التجهيزات النهائية بمركز علاج الإدمان بمدينة أسوان الجديدة وذلك تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

تفاصيل مركز علاج الإدمان

من جهته، قال الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، إنه في إطار العمل على توفير الخدمة الصحية بمدينة أسوان الجديدة والعمل على استكمال المنشآت الطبية، تم الانتهاء من التجهيزات النهائية الخاصة بمشروع مركز تأهيل وعلاج الإدمان، بفرع الجامعة بمدينة أسوان الجديدة.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين جامعة أسوان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، وخاصة أن المحافظة في احتياج شديد لهذا المركز لعلاج مرضي الإدمان وفقًا لاستراتيجية الدولة لمحاربة الإدمان.

وأضاف الدكتور محمد ذكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، أن مبنى مركز علاج الإدمان بمدينة أسوان الجديدة، تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، حيث يضم المركز عدد 95 سريرًا إضافة إلى ملعب رياضي، وورش تدريب للنزلاء من المرضي، وقاعة محاضرات ومسرح واستراحة للأطباء، وذلك تمهيدًا لافتتاحه قريبًا لعلاج مرضي الإدمان، ويعد افتتاح مركز علاج الإدمان إضافة جديدة للمنظومة الصحية باسوان.

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جامعة أسوان مركز علاج الإدمان مدينة أسوان الجديدة افتتاح مركز علاج الإدمان الخدمة الصحية

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