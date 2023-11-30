الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين بنادي اتحاد سيناء

الزيارة
الزيارة

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، صباح اليوم، الجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، أثناء تلقيهم العلاج بمقر نادي أتحاد سيناء.

ووجه محافظ شمال سيناء  بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية إلى الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج، موضحا أن طاقة مستشفيات المحافظة 300 سرير، وإنه يمكن استقبال ضعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. 

ووجه عبد الوهاب الشكر للشعب المصري عامة واأهالي شمال سيناء خاصة على الاستنفار والعطاء في هذه الأزمة، بجانب الشكر للجمعيات الأهلية على الجهود المبذولة لخدمة الأشقاء الفلسطينيين.

بدورهم، وجهة الفلسطينيون بمدينة العريش الشكر للقيادة المصرية والرئيس وجميع الجهات على حسن استقبالهم وتوفير كافة الخدمات لهم.

وأكد حسن عبدالوهاب، حرص وزارة الشباب بقيادة الدكتور أشرف صبحي على توفير أماكن إقامة للمرافقين للجرحى الفلسطينيين، وتقديم كافة الخدمات لهم.

وكان قد، استقبل اليوم إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، ممثلي فريق شباب yly بالمحافظة، في حضور أحمد رمضان مسؤول الفريق بالمحافظة.

وتناول الاجتماع الاستعدادات لانطلاق خطة عمل الفريق للموسم الاول بشمال سيناء.

وأشاد حسن عبدالوهاب بأهمية دور الشباب والروح الجديدة في إبراز الفعاليات والأنشطة المختلفة بالمحافظة بالشكل الائق فنيًا وتنظيميًا، كما أكد دعمة الكامل للشباب وتقديم كافة المساعدات للفريق ليقدم موسم جديد يليق بمستوى محافظة شمال سيناء وتحقيق أهداف ملموسة علي آرض الواقع.

وتحدث عبدالوهاب عن الأحداث والفعاليات المتتالية لمديرية الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة وأوجه الدعم التئ تقدمها الشباب والرياضة لأشقائنا الفلسطينيين وتنظيم الفعاليات والحضور والثبات الذات وكيان الفريق الجديد، كما وجه لهما مجموعة من النصائح الداعمة ونقل التجارب لتزيد منً خبراتهم وتقديرهم للمواقف التي تمر عليهم في الواقع.

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اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مدير عام مديرية الشباب والرياضة أحداث غزة الجرحى الفلسطينيين نادي أتحاد سيناء الرعاية الطبية

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