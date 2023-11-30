السبت.. المطران جورج شيحان يفتتح المركز الثقافي اللبناني الماروني بالإسكندرية

أعلن المطران جورج شيحان السامي الاحترام، راعي أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان والزائر الرسولي على شمال إفريقيا عن افتتاح "المركز الثقافي اللبناني الماروني" في الثاني من ديسمبر المقبل بمدينة الإسكندرية، وذلك إيمانًا بدور المراكز الثقافية في رسم طريق ثقافي وفكري مستنير للشباب وتوظيف طاقتهم الإبداعية في عمليات التنمية المجتمعية.



وسيضم هذا المركز العديد من النشاطات التي تناقش القضايا المجتمعية، على أن يبدأ أول نشاطاته بعقد صالون ثقافي بعنوان "المواطنة متعددة الثقافات" عقب حفل الافتتاح مباشرة.

تفاصيل الصالون الثقافي

وسيعقد هذا الصالون شهريا بحضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية؛ لمناقشة القضايا المجتمعية ومنها: أهمية المشاركة المجتمعية الإيجابية للشباب كقيمة من قيم المواطنة، والحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية لدى الشباب.



كما يهدف إلى تعزيز التنوع الثقافي في المجتمع، وحث الشباب على الانفتاح على وجدانه وأحلامه، و طرق التعبير عن آراء الشباب ومدى تقبلهم للآخر.



وأوضح المطران جورج، أن فكرة الصالونات الثقافية جاءت بهدف خلق مساحة آمنة من الحوار في إطار عدم التمييز واحترام حرية التعبير، مؤكدا أن مخرجات تلك اللقاءات ستساهم في حل القضايا المطروحة ورسم خارطة طريق ثقافي وفكري مستنير للشباب، وتعزيز قيم الحوار والتفكير الحر المبدع لديهم؛ ليكون المركز منارة ثقافية ترسخ تلك المعتقدات لدى الشباب.

يسعى المركز الثقافي اللبناني الماروني إلى خلق مساحة آمنة للحوار الحر بين المشاركين. في أنشطة المركز المتنوعة ؛ من أجل تدعيم ملكات إعمال العقل لدى الشباب لتطوير أنفسهم ومجتمعاتهم في إطار من عدم التمييز واحترام حرية التعبير؛ ليكون المركز منارة ثقافية ترسخ تلك المعتقدات لدي المشاركين من الشباب والفئات العمرية المختلفة.