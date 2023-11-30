الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رفض دعوى تطالب بطرد ناد شهير من قطعة أرض إيجارها 100 جنيه سنويا

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية حكما قضائيا بعدم قبول الدعوى المقامة من إحدى شركات التطوير العقاري ضد ناد شهير، والتي تطالب فيها بطرد المستأجر من قطعة أرض.

وتضمنت صحيفة الدعوى أن الشركة تمتلك كامل الأرض والمباني المقام عليها النادي الشهير وبموجب عقد إيجار تم بين الطرفين نظير قيمة إيجارية سنوية 100 جنيه وبموجب الزيادات القانونية للأجرة أصبحت القيمة الإيجارية الشهرية 5749 جنيها.

وأضافت الدعوى أن من المقرر وفقا لنص المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر بأنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا بأسباب منها إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالإيجار المستحق خلال 15 يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بإعلان على يد محضر.

وبنظر الدعوى أمام الدائرة 24 إيجارات وحضور الممثل القانونى للنادي الشهير وتقديم ما يفيد من أوراق تطالب هيئة المحكمة برفض الدعوى وتقديم دفاع مقيم الدعوى دفوعه لقبول الدعوى وطرد المستاجر، أصدرت هيئة المحكمة قرارها المتقدم بالرفض ليسدل الستار على القضية.

محكمة شمال القاهرة العباسية الدعوى المقامة شركات الاسكان والتعمير المستأجر

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