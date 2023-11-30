منها البابونج والحلبة.. مشروبات تساعدك على حرق الدهون العنيدة خلال فصل الشتاء

لا يعلم الكثيرون أن هناك مشروبات يمكن تناولها خلال فصل الشتاء، والتي تساعدنا فى التخلص من مشكلة تراكم الدهون فى الجسم، خلال فصل الشتاء خاصة أن أغلبنا يميل إلي تناول المشروبات الساخنة للتدفئة خلال فصل الشتاء.

ووفقا لما جاء في موقع "هيلث"، فهناك مجموعة من المشروبات التى تساعد فى حرق الدهون خلال فصل الشتاء والتي يتمثل أهمها فى شاى البابونج، فيساهم في حرق الدهون المتراكمة بالجسم، عن طريق التحكم في مستويات سكر الدم، لذا يفضل تناولها قبل النوم مباشرة لأنه سيعزز من حرق الدهون خلال فترة النوم.

الحلبة تساعد بشكل كبير على فقدان الوزن والتخلص من الحموضة

وبحسب ما ذكر فى الموقع، فأن من ضمن المشروبات التى تساعد على حرق الدهون خلال فصل الشتاء، مشروب الحلبة، والذي يساعد بشكل كبير على فقدان الوزن والتخلص من الحموضة وضبط مستويات السكر بالدم، فيما يلعب شاي القرفة دورًا كبيرًا في تشجيع الجسم على حرق الدهون المخزنة بداخله، لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة، تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وطرد السموم.

مشروب الشمر يساعد على التدفئة في الأجواء الباردة

كما يساعد تناول مشروب الشمر على التخلص من الدهون المتراكمة فى الجسم خاصة الدهون العنيدة، فيجب الحرص على تناوله بصورة مستمرة خلال فصل الشتاء خاصة أنه يساعد أيضا على التدفئة في الأجواء الباردة.

تناول مغلى النعناع والبقدونس للتخلص من الدهون العنيدة

إلي جانب ذلك يمكن تناول مشروب البقدونس المغلي والذي يساعد بشكل كبير في التخلص من دهون الجسم، كما يعمل مشروب مغلى النعناع على حرق الدهون نظرا لإحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والتي تساعد بشكل كبير في التخلص من الدهون المتراكمة فى الجسم.