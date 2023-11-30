أرباح "سي آي كابيتال القابضة" تتجاوز 771 مليون جنيه خلال 9 أشهر

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 48.3% على أساس سنوي.



وأوضحت الشركة في بيان للبورصة ، اليوم الخميس، أنها سجلت صافي ربح بلغ 771.22 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 520.01 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 4.71 مليار جنيه، مقابل 2.43 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، قفزت أرباح الشركة المستقلة إلى 414.83 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 194.4 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من 2022.



وحققت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، صافي ربح بلغ 532.008 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 366.36 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وقفزت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 3.1 مليار جنيه، مقابل 1.53 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وبشأن القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 437.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 193.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.