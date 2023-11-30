الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أرباح "مطاحن شرق الدلتا" تنمو 17% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

البورصة المصرية
البورصة المصرية

كشف مجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا، عن ارتفاع أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 17% على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، إنها سجلت صافي ربح بلغ 33.85 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 28.92 مليون جنيه أرباحًا خلال الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.

يشار إلى مطاحن شرق الدلتا سجلت صافي ربح بلغ 148.08 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 128.87 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له.

البورصة استثمارات مطاحن مصر الاقتصاد

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