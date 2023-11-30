أثبت نجاحا… بلينكن: واشنطن تريد استمرار وقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكيأنتوني بلنكن، اليوم الخميس، إن الإدارة الأمريكية تريد استمرار وقف إطلاق النار في غزة.

وقال بلنكن في تغريدة له على حسابه على موقع “إكس”: “يسعدني أن أرى أمريكيا آخر من بين الرهائن المفرج عنهم في غزة”.

وتابع: “وقف القتال أثبت نجاحا في تأمين حرية الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة ونريد استمراره”.

واشنطن بوست: تمديد وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل

وأعلنت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في خبر عاجل، عن وقف جديد لإطلاق النار في غزة.

وقالت الصحيفة: “لقد اتفقت إسرائيل وحماس على تمديد وقف القتال في غزة ليوم آخر، بينما تتواصل المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن”.

وأطلقت حماس سراح 16 محتجزا وأطلقت إسرائيل سراح 30 سجينا فلسطينيا، أمس الأربعاء، وأكد المسئولون الإسرائيليون أن أي استمرار لن يؤدي إلا إلى السماح بتبادل المزيد من الرهائن بسجناء ولن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وقبل الموعد النهائي صباح الخميس، طلبت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكرية لحركة حماس، من مقاتليها، في منشور على تطبيق تليجرام، الاستعداد لاستئناف المعركة إذا لم يتم تمديد الهدنة.

الهدنة الإنسانية

ومنذ بدء الهدنة الأسبوع الماضي، تم إطلاق سراح 210 أسرى فلسطينيين و73 إسرائيليًا و24 أجنبيًا، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأربعاء إن 159 رهينة ما زالوا في غزة، ومن بينهم مواطنون أمريكيون.

كما صرح مسئولون كبار لصحيفة "واشنطن بوست": بأن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن الهجوم الإسرائيلي القادم على جنوب غزة بمجرد انتهاء وقف القتال سيؤدي إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين الفلسطينيين، وعرقلة إطلاق سراح المزيد من الرهائن وتعطيل تدفق المساعدات الإنسانية.

وسيجري وزير الخارجية أنتوني بلينكن محادثات مع قادة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وتسريع تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع.