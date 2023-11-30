الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين تُدعم جهود الإمارات في مواجهة تغير المناخ

وانج ون بين
وانج ون بين

قال وانج ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بلاده تدعم جهود دولة الإمارات في مكافحة تغير المناخ، وتقدر دورها ومساهماتها في تعزيز التعاون العالمي لمواجهة تغير المناخ.

الصين تشارك في فعاليات مؤتمر الأطراف

وأضاف وانج، خلال مؤتمر صحفي، أن الصين تشارك في فعاليات مؤتمر الأطراف “COP28”، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، بوفد رفيع المستوى برئاسة دينج شيو شيانج، الممثل الخاص للرئيس الصيني شي جين بينج، وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة.

أهداف اتفاقية باريس للمناخ

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انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ "COP28" بالإمارات

وأعرب وانج عن أمله في أن يحقق المؤتمر نتائج إيجابية، بما يساهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وحماية البيئة العالمية.

وأشاد وانج بإنجازات مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 جيجاواط، وتعد أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم، لافتا إلى أن المشروع يساهم في تعزيز جهود الإمارات في التحول إلى الطاقة النظيفة، وخفض انبعاثات الكربون.

وأكد أن بلاده تدعم جهود الدول النامية في مجال الطاقة النظيفة، وتعمل على تبادل الخبرات مع هذه الدول في هذا المجال.

وأضاف أن الصين تعتزم مواصلة العمل مع المجتمع الدولي، لتعزيز التعاون في مجال مكافحة تغير المناخ، وتحقيق التنمية المستدامة.

وزارة الخارجية الصينية الإمارات تغير المناخ فعاليات مؤتمر الأطراف الصين

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