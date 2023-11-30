بورفؤاد يواجه إيسترن كومباني.. والترسانة يستضيف التليفونات بدوري القسم الثاني

تقام اليوم أربع مباريات في دوري القسم الثاني "ب" منها ثلاث مباريات في الثانية والنصف عصرا في المجموعة الثالثة "2"، حيث يلتقي بورفؤاد مع إيسترن كومباني، وألو إيجيبت مع كهرباء الإسماعيلية، واتحاد الشرطة مع الإنتاج الحربي، والمباراة الرابعة ستقام في الخامسة مساء بين الترسانة وتليفونات بني سويف في المجموعة الأولى "2".

كهرباء الإسماعيلية يدافع عن القمة

في المجموعة الثانية "2" يحل كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني ضيفا على فريق ألو إيجيبت، ويتصدر كهرباء الإسماعيلية جدول المجموعة بالعلامة الكاملة 12 نقطة من أربع مباريات وسجل 12 هدفا ودخل مرماه خمسة أهداف بينما يحتل ألو إيجيبت، المركز الخامس برصيد خمس نقاط من فوز واحد وتعادلين وهزيمة واحدة وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف.

ويستضيف اتحاد الشرطة السابع برصيد خمس نقاط فريق الإنتاج الحربي الثاني برصيد تسع نقاط بقيادة مصطفى عبده، ولعب اتحاد الشرطة أربع مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف بينما لعب الانتاج الحربي خمس مباريات فاز خلالها ثلاث مرات وخسر مرتين وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف.

ويحل إيسترن كومباني الرابع برصيد سبع نقاط ضيفا على بورفؤاد السادس برصيد خمس نقاط بقيادة أحمد العجوز، ولعب إيسترن كومباني خمس مباريات حقق خلالها انتصارين وتعادل مرة واحدة وخسر مباراتين وسجل ستة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف، بينما لعب بورفؤاد أربع مباريات حقق خلالها فوزا واحدا تعادل مرتين وخسر مباراة واحدة وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف.

الترسانة يواجه تليفونات بني سويف

وفي الخامسة مساء يستضيف الترسانة بقيادة حسين شكري فريق تليفونات بني سويف في افتتاح مباريات الأسبوع السادس للمجموعة الأولى "2".

ويتصدر الترسانة المجموعة برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين، وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه هدفين بينما يحتل تليفونات بني سويف المركز السادس برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وهزيمتين وسجل ستة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف.