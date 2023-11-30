البنتاجون الأمريكى يصدر بيان حول ملابسات إسقاط "المسيرة الحوثية"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنّ سفينة حربية أمريكية أسقطت، صباح أمس الأربعاء، أثناء إبحارها في جنوب البحر الأحمر طائرة مسيّرة إيرانية الصنع أطلقت من منطقة في اليمن يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى "سنتكوم" في بيان على منصّة "إكس" إنّه قرابة الساعة 11،00 بتوقيت صنعاء، وأثناء إبحارها في جنوب البحر الأحمر، أسقطت المدمرة كارني المزوّدة بصواريخ موجّهة "طائرة بدون طيّار إيرانية الصُنع من طراز كاس-04 انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأشارت إلى أنّه "على الرّغم من أنّ نواياها غير معروفة، إلا أنّ المسيّرة كانت متّجهة نحو السفينة الحربية"، ومؤكّدة أنّ القوات الأمريكية لم تتكبّد خسائر في العديد أو العتاد.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول أمريكي أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية تبحر بالقرب من مضيق باب المندب أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن.

وقال المسؤول إنه وفقا للتقارير الأولية، اعتبرت المدمرة البحرية (يو إس إس كارني) أن الطائرة المسيرة تشكل تهديدا وأسقطتها فوق المياه في جنوب البحر الأحمر، بينما كانت السفينة تتحرك نحو المضيق، وفق "أسوشيتد برس".

وأضاف أن الطائرة المسيرة من طراز (كيه إيه إس-04) إيرانية الصنع.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشته عملية عسكرية لم يتم الإعلان عنها بعد.