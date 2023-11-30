الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنتاجون الأمريكى يصدر بيان حول ملابسات إسقاط "المسيرة الحوثية"

البنتاجون الأمريكى
البنتاجون الأمريكى

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنّ سفينة حربية أمريكية أسقطت، صباح أمس الأربعاء، أثناء إبحارها في جنوب البحر الأحمر طائرة مسيّرة إيرانية الصنع أطلقت من منطقة في اليمن يسيطر عليها الحوثيون.

 

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى "سنتكوم" في بيان على منصّة "إكس" إنّه قرابة الساعة 11،00 بتوقيت صنعاء، وأثناء إبحارها في جنوب البحر الأحمر، أسقطت المدمرة كارني المزوّدة بصواريخ موجّهة "طائرة بدون طيّار إيرانية الصُنع من طراز كاس-04 انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

 

وأشارت إلى أنّه "على الرّغم من أنّ نواياها غير معروفة، إلا أنّ المسيّرة كانت متّجهة نحو السفينة الحربية"، ومؤكّدة أنّ القوات الأمريكية لم تتكبّد خسائر في العديد أو العتاد.

 

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول أمريكي أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية تبحر بالقرب من مضيق باب المندب أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن.

 

وقال المسؤول إنه وفقا للتقارير الأولية، اعتبرت المدمرة البحرية (يو إس إس كارني) أن الطائرة المسيرة تشكل تهديدا وأسقطتها فوق المياه في جنوب البحر الأحمر، بينما كانت السفينة تتحرك نحو المضيق، وفق "أسوشيتد برس".

 

وأضاف أن الطائرة المسيرة من طراز (كيه إيه إس-04) إيرانية الصنع.

 

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشته عملية عسكرية لم يتم الإعلان عنها بعد.

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

أسعار الفراخ والبيض فى بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

موعد عيد الفطر 2024 وعدد أيام الإجازة الرسمية للموظفين

البنتاجون الأمريكى يصدر بيان حول ملابسات إسقاط "المسيرة الحوثية"

شوبير: مجلس الأهلى منح خالد بيبو تعليمات خاصة وطالبه بتطبيق اللوائح مع اللاعبين

عاجل.. العثور على جثامين متحللة لأطفال رضّع بمستشفى أغلقه الاحتلال فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس