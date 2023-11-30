الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: إسرائيل استغلت الانقسام بمجلس الأمن للاستمرار فى حرب تطهير عرقى بغزة

مندوب روسيا الدائم
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن إسرائيل استغلت الانقسام في مجلس الأمن الدولي بدعم من الإدارة الأمريكية للاستمرار في حرب تطهير عرقي في قطاع غزة، مضيفًا أن الاختلاف في المواقف الغربية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأزمة أوكرانيا، يفضح ازدواجية المعايير التي يتبعها الغرب.

وأشار نيبينزيا وفقًا لوكالة أنباء نوفوستي الروسية إلى المعايير المزدوجة الصارخة للوفود الغربية بمجلس الأمن فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الوفود الغربية تطالب وتلح لعقد اجتماعات لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا، ولم تطلب ولو لمرة واحدة عقد اجتماعات لمجلس الأمن بشأن قضية فلسطين.

وأكد أنه بالنسبة لقضية اللاجئين فإن "اللاجئين الأوكرانيين يمنحون جميع أنواع المزايا والتفضيلات بناء على حقيقة أنهم معتادون على أسلوب الحياة هذا في وطنهم، فإن اللاجئين من إفريقيا والشرق الأوسط، يتم احتجازهم في مخيمات في ظروف غير إنسانية".

وأشار نيبنيزيا إلى صمت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بشأن تدمير المباني وقتل آلاف الأطفال في غزة قائلًا: "خلال هذه الأسابيع، أصبحت حقيقة قبيحة للغاية واضحة، وهي أن الفلسطينيين بالنسبة للغرب مواطنون من الدرجة الثانية، وهم ببساطة غير مهتمين بحماية مصالحهم، وهذا هو السبب الرئيسي للمشاكل التي يواجهها مجلس الأمن في تطوير القرارات".

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