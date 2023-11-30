المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة يوضح أبرز ملامح توجهات برنامجه الانتخابى فى الملف الاقتصادى

أوضح المرشح الرئاسي للانتخابات الرئاسية 2024 عبد السند يمامة ، أبرز ملامح توجهات برنامجه الانتخابي في الملف الاقتصادي، قائلًا: "إن برنامجنا الاقتصادي هو برنامج تفصيلي وقد أعده أساتذة متخصصون في المالية والقانون التجاري وفي الإدارة".

وأضاف عبد السند يمامة، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الإصلاح الاقتصادي له مقدمات تبدأ بالإصلاح السياسي ومن آثاره الجيدة الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي فإن مقدمات الإصلاح الاقتصادي تبدأ بالتعليم، ثم الإصلاح السياسي، وتحسين مناخ الاستثمار بحسن معاملة القطاع الخاص، معقبًا: "نحن لسنا في خصومة مع القطاع الخاص، واحترام التنافسية.

وأوضح أن القطاع الخاص يتحمل الجزء الأكبر في في التشغيل وفي التنمية الاقتصادية.