الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعديل موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

الأهلي
الأهلي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF" تعديل موعد انطلاق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، السبت المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على يانج أفريكانز، السبت المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأخطر الاتحاد الأفريقي، النادي الأهلي بانطلاق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة بدلًا من التاسعة مساء السبت.

وحقق الأهلي الفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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كاف يقرر تقديم موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تقديم موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري لتقام يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر بدلًا من السبت 9 ديسمبر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، مساء السبت القادم، على ملعب الأخير في إطار مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وتمتلك مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، جميع حقوق البث المباشر لكافة منافسات مرحلة المجموعات وحتى المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا، وكذلك كأس الكونفيدرالية خلال الموسم الجاري (2023 /2024)، داخل منطقة الشرق الأوسط.

تأجيل مباراة زد والأهلي في دوري نايل

على صعيد آخر، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة زد إف سي والأهلي المقرر إقامتها في الجولة الثامنة بدوري نايل لموعد لاحق بدلًا من إقامتها يوم 6 ديسمبر.

جاء القرار بسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتعديل موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وقرر "كاف"، إقامة المباراة يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر بدلًا من السبت 9 ديسمبر.

كان الأهلي قد تعادل مع سموحة سلبيًا أمس الثلاثاء ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري.

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