شوقى علام لـ"الشاهد": لم أشعر بالهيبة عند دخول قصر الاتحادية فى عهد الإخوان

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه عندما دخل قصر الاتحادية بعد توليه بحوالي 20 يومًا لمقابلة الرئيس محمد مرسي، متابعًا: "قصر الحُكم له هيبة خاصة في أي دولة لم أجدها في الاتحادية أثناء حكم مرسي".

وأضاف مفتي الجمهورية في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "يجب أن تشعر عند دخول قصر الحُكم بالترتيب في كل التفاصيل لأن هذا قصر الحُكم، وأنا هنا لا أركز على الجانب الشكلي لأنه امتداد للمضمون والجوهر".

وتابعت: "لاحظت أيضًا العديد من الأشياء خلال تلك الفترة تدل على وجود إشكالية، ربما الشعب المصري كله أدركها في القرارات التي اتُخذت".

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميُا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".