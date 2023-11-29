المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة يكشف مصدر تمويل حملته الانتخابية

قال عبدالسند يمامة المرشح للرئاسة المصرية 2024، إن حزب الوفد حين قرر خوض الانتخابات لم يجد أي عراقيل أو صعوبات مع الجهات المنظمة للعملية الانتخابية في مصر، وعدم المعاكسة خلال تجهيز الحملة مرشحها.

وأضاف عبدالسند يمامة خلال لقائه ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الوفد يحظى بشعبية كبيرة في مصر، وهناك إصرار من القواعد الحزبية على خوض الانتخابات الرئاسية، كما أن المسألة أكبر من أعضاء الحزب لأن المؤيدين للوفد كثيرون، تكاد تكون مصر كلها وفدية.

وأوضح أن حملته الانتخابية عقدت لقاءات جماهيرية في الدقهلية وبورسعيد والغربية قريبًا، وكانت لقاءات حاشدة، ورؤيتنا الانتخابية صغناها بعد قراءة ودراسة متأنية.

وأشار إلى أن تمويل الحملة بعيد تمامًا عن ميزانية الحزب، لكن تحملها الوفديون المتحمسون لخوص الانتخابات، معقبًا: "لا علاقة لتمويل الحملة الانتخابية بميزانية الحزب، وينطلق الحزب إلى الأمام وطريقه محدد دون الانشغال بالمنافسة، وندعو الله أن يوفق الجميع".