الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة بداية الطريق في رسم المستقبل للأجيال

الدكتورة وئام عثمان
الدكتورة وئام عثمان

قالت الدكتورة وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بورسعيد، إن المصريين في الخارج يعلمون جيدًا أن التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة بداية الطريق في رسم المستقبل للأجيال القادمة.

الانتخابات الرئاسية


وأكدت الدكتورة وئام عثمان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الأمن القومي المصري دائمًا في ظل التحديات الكثيرة له أهداف استراتيجية قوية لا يمكن لأحد اختراقها على الإطلاق.

وأضافت في حديثها، أنها تتقدم بخالص التحية والتقدير لوزارة الهجرة المصرية على جهودها الكبيرة التي بذلتها لإرشاد المصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، حيث استطاعت الوزارة الإجابة على كافة الاستفسارات التي كانت تدور بعقول المصريين في الخارج فيما يتعلق بجانب الانتخابات الرئاسية والبرامج الرئاسية للمرشحين.

المصريون سفراء لوطنهم في الخارج

وأشارت إلى أن المصريين في الخارج تحوطهم الرعاية المصرية في غربتهم، حيث يشعرون بأنهم سفراء في الخارج يمثلون وطنهم، ولهذا من المتوقع أن يكون الإقبال على لجان الانتخابات في الخارج مرتفعا بصورة كبيرة.

وئام عثمان اكسترا نيوز الانتخابات الرئاسية جهود وزارة الهجرة

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