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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم على نابولي بهدفين لهدف

جود بيلينجهام - ريال
جود بيلينجهام - ريال مدريد

تقدم ريال مدريد الإسباني على ضيفه نابولي الإيطالي، بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

الأرجنتيني جيوفاني سيميوني افتتح التسجيل لـ نابولي في الدقيقة التاسعة بضربة رأسية من متابعة لتمريرة زميله جيوفاني دي لورينزو.

وتمكن البرازيلي رودريجو جوس من تسجيل هدف التعادل لـ ريال مدريد في الدقيقة 11، بعد مجهود فردي رائع من براهيم دياز، ليطلق تسديدة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء.

وسجل الإنجليزي جود بيلينجهام الهدف الثاني لـ ريال مدريد في الدقيقة 22، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها النمساوي ديفيد ألابا من الجهة اليسرى.

وكاد براهيم دياز أن يعزز من تقدم فريقه في الدقيثة 30، بعد تلقيه تمريرة من رودريجو، لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيسر.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD، ويقودها تحكيميًا الحكم فرانسوا ليتكسير.

تشكيل ريال مدريد أمام نابولي

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام نابولي، فشهد البدء بثنائية براهيم دياز ورودريجو جوس في خط الهجوم، بينما يتواجد داني سيبايوس أساسيًا في خط الوسط.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام نابولي كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: براهيم دياز - رودريجو جوس

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: فران - كانيزارايس - ناتشو فيرنانديز - خوسيلو ماتو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - ماريو مارتين - نيكو باز - جونزالو - ثيو هيرنانديز

ويغيب عن الفريق كلًا من: فينيسيوس جونيور، إيدير ميليتاو، تيبو كورتوا، أردا جولر، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، كيبا أريزابالاجا

ترتيب ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 12 نقطة، وضمن التأهل لدور الـ 16، فيما يتواجد نابولي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وكانت مباراة الجولة الثانية بين الفريقين، والتي أُقيمت في إيطاليا، قد انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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