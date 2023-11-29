سياسى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" سيناريوهات ما بعد انتهاء الهدنة

قال أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية الدولية بجامعة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل توجيه رسائل التهديد باستكمال الحرب على غزة، عشية انتهاء الهدنة.

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجهود المصرية القطرية مستمرة لتمديد الهدنة يومين أو تلاتة من أجل إطلاق سراح المحتجزين وتوصيل مزيد من المساعدات الغذائية والعلاجية إلى قطاع غزة.

وأضاف: بالتأكيد ستنتهي هذه الفترة، وهناك حرب لن تتوقف وواضح أن الاحتلال سيجدد الحرب مرة أخرى على قطع غزة، خاصة أنه لم يحقق أيًا من أهدافه.

القوات الإسرائيلية مستعدة لاستئناف القتال

في السياق ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن القوات مستعدة لاستئناف القتال على الفور.

وكتب جالانت على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء: "نبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المحتجزين واستغلال التحرك الحالي بالكامل لإعادة النساء والأطفال المحتجزين في غزة.