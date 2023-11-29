الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئولون أمميون: المنظومة الصحية فى قطاع غزة أصابها الشلل

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، بأن النظام الصحي في غزة يعاني من شلل عقب أسابيع من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وأضاف “جيبريسوس” خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أنه لا يزال 15 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة يعملون بكامل طاقتهم، لكن هذه المستشفيات مكتظة بالكامل.

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وأشار “جيبريسوس” إلى أنه في شمال غزة لا تزال ثلاثة مستشفيات فقط من أصل 25 تعمل، وتم تقليص الرعاية هناك إلى أدنى مستوى.

وأوضح المدير العام للصحة العالمية أن تعليق الأعمال العسكرية سمح لمنظمة الصحة العالمية بزيادة الإمدادات الطبية إلى غزة ونقل مرضى من مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع، إلى مستشفيات أخرى في الجنوب.

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وأشار إلي أنه خلال الأيام الثلاثة الأولى من الهدنة، تلقت منظمة الصحة العالمية 121 شحنة من الإمدادات في مستودعاتها في غزة، تشمل السوائل الوريدية والأدوية ومستلزمات المختبرات ومستلزمات علاج الصدمات والجراحات.

وأكد المسؤول الأممي أن أكبر انشغالات منظمة الصحة العالمية يظل دعم النظام الصحي في غزة والعاملين الصحيين ليتمكنوا من أداء وظائفهم، واصفا النظام الصحي بأنه معطل بالفعل.

ممثل الصحة العالمية بفلسطين: قلقون من انهيار المنظومة في غزة

من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبيركورن "نحن قلقون للغاية لضعف ما أسميه النظام الصحي المشلول".

وأضاف بيبيركورن أن مستشفيات غزة كانت تضم 3500 سرير قبل الحرب، لكن الرقم تراجع إلى 1500 سرير فقط وهناك حاجة إلى زيادة سعة الأسرة على الفور داخل المستشفيات التي لا تزال تعمل.

وشدد على أن أي استئناف للحرب يمكن أن يلحق ضررا بالمرافق الصحية ويؤدي إلى خلل في مزيد من المرافق الصحية، ولا يمكن أن تتحمل غزة على الإطلاق خسارة مزيد من أسرة المستشفيات.

مدير الطوارئ بالصحة العالمية: من المستحيل أن تتمكن فرق الطوارئ من تعويض القدرة المفقودة في غزة

في السياق ذاته، أكد مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل راين، أنه من المستحيل أن تتمكن فرق الطوارئ الطبية الوافدة من تعويض القدرة المفقودة في النظام الصحي في غزة.

وأضاف راين: "غدا، حتى لو أعلن وقف الحرب، فإن أمامنا تحديا هائلا للغاية في مجال الصحة العامة وتقديم الخدمات الصحية".

الصحة العالمية غزة النظام الصحي العدوان الإسرائيلى المستشفيات

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