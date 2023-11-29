“القاهرة الإخبارية” ترصد واقع الحال فى مستشفى الأوروبى بخان يونس (فيديو)

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر شاشتها واقع الحال في مستشفى الأوروبي الواقع في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت "القاهرة الإخبارية"، في تقريرها، إنه بعد أيام مظلمة عاشوا خلالها مع آلام الإصابات التي أدت بهم إلى دخول المستشفى جراء استهدافات إسرائيلية عاشوا تفاصيل رعبها مرة تلو الأخرى حتى نقلوا إلى مستشفى الأوروبي بخان يونس ليستكملوا علاجهم بما توفر.

وأوضح تقرير "القاهرة الإخبارية"، أن 900 جريح أصبح مستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة مستقرهم منهم من كان محظوظًا بالظروف التي أتيحت له، ومنهم من أعاده واقعه إلى النكبات التي حلت به ليعيشوا فصلًا جديدًا من فصلها.

ونوّهت "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الصعوبة في التعامل مع الأعداد الكبيرة للجرحى باتت أكبر من القدرة الاستيعابية للمستشفيات، فأكثر من 30 ألف جريح عدد لا تملك وزارة الصحة في غزة قدرة للتعامل معه في ظل حصار يستمر منذ أكثر من 17 عامًا.