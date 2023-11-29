بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 4 أخرين إثر حادث سير بصحراوى أسوان

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، بينما أصيب 4 أخرون إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ملاكى، بالطريق الصحراوى وتحديدا عند نزلة قرية الغنيمية التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخري ملاكي، وتحديد بالطريق الصحراوي عند نزلة قرية الغنيمية.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي حورس لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل المتوفي إلى المشرحة لعرضه علي الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واتخاذ اللازم.

انتقال القيادات الأمنية

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لرفع آثار الحادث من الطريق للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وتيسر حركة الطريق مرة أخرى.

وبالفحص، تبين أن الشخص الذى لاقى مصرعه إثر الحادث يدعى أمجد أحمد سعيد، يبلغ من العمر 42 سنه، من أسوان تحديدًا منطقة الحكروب، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة.

بينما جاءت أسماء المصابين كالتالى: أحمد عبدربه جابر من عزبه المصري السن 28 مصاب، فرح محمود آدم السن 46 مصاب من منطقة السيل بمدينة أسوان، ومحمد حجاجي عيد السن 28 مصاب من أسوان، وسيد عبدالفتاح السن 39 مصاب من أسوان.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.