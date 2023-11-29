الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل يمكن أن تقود الهُدن إلى وقف إطلاق النار؟.. أستاذ علوم سياسية يجيب

أيمن الرقب
أيمن الرقب

أوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة فتح، إمكانية أن تقود الهدن إلى وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلًا: "إن اليوم يعتبر السادس لالتقاط الأنفاس، وحتى اللحظة لا توجد بوادر حقيقية بأنه قد يمدد الهدنة يومين أو ثلاثة آخرين، رغم المفاوضات التي ما زالت قائمة حتى الآن، وننتظر في أي لحظة أن يتم الإعلان عن تجديد الهدنة". 

وأضاف الدكتور أيمن الرقب، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يصلنا من تصريحات إن كانت على لسان نتنياهو أو على وزير حربه جالانت، فالجميع يتحدث عن العودة لبدء المعارك بشكل أكثر ضد قطاع غزة.

وأوضح أنه بالأمس ثمة أمنية سياسية في الدوحة حاولت من خلالها مشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي بالوصول إلى رؤى ولكن للأسف، فإن المفاوضات بحسب ما تسرب منها كانت صعبة ولم تصل لأي قرار أو حديث عن وقف إطلاق النار أو حتى تمديد الهدنة.

الدكتور أيمن الرقب الأوضاع في غزة غزة فلسطين اتفاق وقف إطلاق النار

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