وزير خارجية أوزباكستان يؤكد ثبات موقف بلاده الداعم لفلسطين وشعبها

أكد وزير خارجية أوزباكستان باختيور سعيدوف، مساء اليوم الأربعاء، مواقف بلاده الثابتة والداعمة والمؤيدة لفلسطين حتى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه وحقه في تقرير مصيره.

وشدد سعيدوف لدى لقائه مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى أوزباكستان، على ضرورة الوقف الفوري للعدوان وإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لضمان حياة كريمة للشعب الفلسطيني.

وناقش مجلس السفراء العرب وسعيدوف، تطوير العلاقات خلال العام القادم، كما ناقشوا سبل تعزيز العلاقات العربية وتطويرها، إذ تشهد مؤخرا تطورا ملحوظا وغير مسبوق.

واستعرض السفير الفلسطيني لدى أوزباكستان جواد عواد، خلال اللقاء، آخر مستجدات الأوضاع وتطوراتها في فلسطين، في ظل إمعان حكومة الاحتلال في استمرار تصعيدها وحربها وحصارها لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

كما قدم السفراء العرب التهنئة إلى أوزباكستان بفوزها في استضافة المؤتمر العام لليونيسكو في دورته الـــ43، والتي ستُعقد في مدينة سمرقند الأوزبكية في عام 2025ّ والتي تُعقد للمرة الأولى خارج فرنسا.

السفراء العرب يطالبون بضرورة وقف العدوان

وطالب السفراء العرب بضرورة وقف العدوان وضرورة استمرار الهدنة والتسريع في إدخال المواد الطبية والغذاء والمساعدات الإنسانية، وضرورة تدخل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف حربها وعدوانها، وضرورة إيجاد حل عادل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والأمم المتحدة.

كما وجه مجلس السفراء العرب الشكر إلى أوزباكستان على مواقفها الداعمة والمؤيدة لفلسطين.

وسبق، وشددت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، على الحاجة لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، وحماية المدنيين فيه، بمن في ذلك العاملون في وكالة الأونروا والصحفيون.

وأضافت في كلمة، خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الأربعاء أن واشنطن طالبت إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين أثناء ممارسة حقها في الدفاع عن مواطنيها.