قال الحزب الليبرالي المصري، إنه في إطار ما تشهده البلاد من حراك سياسي، و‎اتساقًا مع الدعوة للاستحقاق الانتخابي على أرفع وأعلى منصب في الدولة المصرية، رّكَز الحزب الليبرالي المصري (تحت التأسيس) طوال الأيام الماضية، منذ بدء حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، ركز على متابعة جميع البرامج الانتخابية للمرشحين تفصيلية كانت أو موجزة.

وأضاف: "ذلك حتى يكون قرارنا في نهاية الأمر بشأن دعم وتأييد المرشح الأقرب لرؤيتنا السياسية نابعًا عن قناعات لا عن تخمينات أو استنتاجات".

الحزب الليبرالي يُعلن أسباب تأييده لـ"فريد زهران" في الانتخابات الرئاسية





واستكمل الحزب في بيانه: إيمانًا مِنا بأن الديموقراطية هي أساس أي مجتمع متقدم، وانطلاقًا من موقفنا الليبرالي، ودعمًا لوحدة صف المعارضة المصرية في وقت تمثل فيه التنافسية والتعددية الحزبية المَخرَج الرئيسي والطريق الأوحد لتنمية الحياة السياسية، وبناء عن تصويت غالبية أعضاء هيئتنا التأسيسية، فإننا نعلن تأييدنا ودعمنا للمرشح الرئاسي فريد زهران.



وأرجع الحزب تأييده لـ"زهران" إلى أن برنامجه يحمل رؤى تتوافق في أغلبها مع رؤية ومبادئ حزبنا، الذي يركز على تعزيز الديموقراطية وسيادة القانون، وإصلاح النظام السياسي والاقتصادي، والتأكيد على حماية حقوق الإنسان والحريات، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة للحفاظ على إستقلالية القضاء، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وناشد الحزب الليبرالي المصري (تحت التأسيس) جميع القوى المدنية، التي تؤمن بوجود معارضة راشدة تعمل في إطار الثوابت الوطنية للدولة المصرية، بدعم فريد زهران في الانتخابات الرئاسية القادمة لِما له من خبرة ورؤية وقدرة على الالتزام لتحقيق الأهداف التي ننشدها جميعًا.