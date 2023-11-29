الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رودريجو ودياز في الهجوم.. تشكيل الريال أمام نابولي في دوري الأبطال

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة نابولي الإيطالي، في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD، ويقودها تحكيميًا الحكم فرانسوا ليتكسير.

تشكيل ريال مدريد أمام نابولي

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام نابولي، فشهد البدء بثنائية براهيم دياز ورودريجو جوس في خط الهجوم، بينما يتواجد داني سيبايوس أساسيًا في خط الوسط.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام نابولي كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: براهيم دياز - رودريجو جوس

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: فران - كانيزارايس - ناتشو فيرنانديز - خوسيلو ماتو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - ماريو مارتين - نيكو باز - جونزالو - ثيو هيرنانديز

ويغيب عن الفريق كلًا من: فينيسيوس جونيور، إيدير ميليتاو، تيبو كورتوا، أردا جولر، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، كيبا أريزابالاجا

ترتيب ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 12 نقطة، وضمن التأهل لدور الـ 16، فيما يتواجد نابولي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وكانت مباراة الجولة الثانية بين الفريقين، والتي أُقيمت في إيطاليا، قد انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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