"المتحدة" تعيد الصفحة الرسمية والمنصات الخاصة ببرنامج "فى المساء مع قصواء"

نجحت إدارة التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في استعادة واسترجاع الصفحة الرسمية والمنصات الإلكترونية الخاصة ببرنامج "في المساء مع قصواء" ومقدمته الإعلامية قصواء الخلالي، الذي يتم عرضه على CBC العامة التابعة للشركة.

جاء ذلك عقب نشر الإعلامية وفريق البرنامج بيانًا رفضوا وأدانوا فيه "القمع الإلكتروني" الذي تعرّض له البرنامج، من حذفٍ كامل للبث المباشر على الموقع الإلكتروني عبر "فيسبوك" وحجبه تمامًا بعد اشتباكها مباشرةً على الهواء مع أحد المسئولين الدوليين حول حماية حياة المدنيين الفلسطينين، وانسحابه من الحوار ما ترتب عليه استعراض القوة الإلكتروني الذي أدى لحذف البث المباشر كاملًا لأول مرة، وعدم عودته وحذف البيان الاستنكاري الذي تم نشره للمطالبة بالحرية الصحفية الإلكترونية، وإدانة التعدّي على المنصات الخاصة بمقدمة البرنامج وبالبرنامج، في سلسلة إجراءاتٍ قمعيةٍ مُقيّدةٍ للحريّات الإلكترونية.

ووجّه الصحفيون على المستوى المقروء والمرئي والمسموع والإلكتروني بمصر والعالم العربي والإقليمي والدولي ولنقابة الصحفيين المصرية، وللاتحاد الدولي للصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية، الذين تضامنوا مع موقف البرنامج والمذيعة الحقوقي، كامل الدعم عبر أدواتهم المؤثرة، دفاعًا عن حرية الرأي والتعبير والحقّ الإنساني والصحفي في رصد وتداول ونقل المعلومات حول القضية الفلسطينية.

وعاد البث المباشر الإلكتروني للبرنامج على مواقع التواصل وعلى رأسها "فيسبوك" وجارٍ التنسيق والعمل على إعادة بث الحلقة المحذوفة، ورفع التشويش عنها في باقي المنصات الأخرى، وعليه فإننا نؤكد أن حريّة الكلمة والمطالبة بها، قد تكون أقوى من نفوذ السلطة الدولية، ونتوجه جميعًا بالشكر والتقدير للجمهور المصري والعربي، الذي تضامن في مطالبة المنصّات الإلكترونية بضمان حريّة الصحافة، وعدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد الإعلام الموضوعي، الذي ينتصر لحقّ الشعب الفلسطيني الباسل في الحياة.