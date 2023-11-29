مواطن: مصر تساند أشقائها العرب والفلسطينيون على وجه الخصوص

قال محمد يوسف، أحد الطلاب إنه يتابع بكل أسى ما حدث ويحدث من انتهاكات صارخة من الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة حيث يشاهد العالم على التلفاز حجم الدمار والجرائم التي يرتكبها الاحتلالوهو ليس بالجديد، خاصة أن آلاف المدنيين والأطفال والنساء كانوا ضحية هذه الإبادة الجماعية.

أضاف يوسف، لـ"الدستور" أن مصر تقف دائمًا وأبدًا خلف أشقائها العرب والفلسطينيون على وجه الخصوص في هذه المحنة فلم تتخلى عنهم للحظة واحدة من حيث توفير المستلزمات الخاصة بهم والمساعدات الإغاثية والإنسانية في ظل هذه الظروف الصعبة والكارثية التي فرضتها عليهم سلطات الاحتلال.

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت يوم السبت الماضي، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن يجعلها تخرج عن السيطرة.

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس السيسي على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

قال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام إن مصر أكد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم للأراضي المصرية في سيناء.

أضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".