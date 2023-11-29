الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يطمئن على حركة سير نقل الطلاب من مقر الجامعة الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع د.حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم سير حركة نقل الطلاب من مقر الجامعة الجديد، وذلك عقب إنتهاء محاضراتهم الدراسية، حيث تابع بنفسه من أمام موقف السيارات عملية نقل الطلاب من خلال أتوبيسات النقل الجماعي، وذلك حرصًا من إدارة الجامعة على سلامة وراحة أبنائها الطلاب في جو يسوده الهدوء والاطمئنان، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة.

وقال النعماني انه يتم متابعة انتظام حركة  نقل الطلاب بصورة دورية، وذلك بهدف إنهاء اي تكدس او زحام داخل موقف السيارات، والعمل على حل أي مشكلات على الفور، مؤكدًا علي أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها لضمان امن واستقرار جميع طلابها، وتذليل اي عقبات تمنعهم من متابعة محاضراتهم العلمية.

وشدد على السائقين، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، ومعاملة الطلبة والطالبات معاملة طيبة، وتابع مدى التزامهم بتعليمات القيادة وبالأجرة المحددة، مقدمًا شكره لإدارة المرور علي متابعتهم اليومية والمستمرة وتعاونهم الدائم مع ادارة الجامعة في نقل الطلاب من والي مقري الجامعة القديم والجديد بكل سهوله، وعدم تأخرهم عن أداء اليوم الدراسي، او التعرض لأي عقبات.

وقال د.عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة  لشئون التعليم والطلاب،  أن إدارة الجامعة تعمل على توفير سيارات وأتوبيسات بالعدد الكافي، حرصًا علي مستقبل الطلاب التعليمي، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الراحة لهم، موضحًا ان رئيس الجامعة قام بمتابعة حركة نقل الطلاب بدءًا من الساعة الثالثة عصرًا وحتي الخامسة مساءً، وذلك للاطمئنان عليهم وتخفيف عنهم عناء الانتقال فى المواصلات المعتادة.

حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج موقف السيارات أتوبيسات النقل الجماعي تعليمات القيادة مستقبل الطلاب رئيس الجامعة الاستماع

مواد متعلقة

"انزل شارك".. النعمانى يدعو للمشاركة فى الانتخابات حفاطًا على الاستقرار

"بلدي أمانة".. حملة لطرق الأبواب للمجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج

للقضاء على قوائم الإنتظار.. جامعة سوهاج تنشيء وحدة لرصد الأمراض المعدية

جامعة سوهاج توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الزاوية الليبية

إزالة 31 حالة تعد على أراضي زراعية وبناء مخالف بسوهاج

محافظ سوهاج يشهد مؤتمر "حياة كريمة" للتوعية بالقضية الفلسطينية

الغرفة التجارية بسوهاج تخصص مليون جنيه لدعم أهل غزة

"صوتك مستقبلك".. رئيس جامعة سوهاج يحث الطلاب على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل| يوم التضامن مع فلسطين.. شهادات الطلاب الفلسطينيين بمصر عن الحرب والحياة (ملف)

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

كاتب تونسى لـ"الدستور": التضامن مع فلسطين واجب عربى.. ولا بديل عن حل الدولتين

عاجل.. الصحة العالمية: نواجه خطرًا كبيرًا للإصابة بأمراض وبائية فى غزة

ضغوط دولية وجهود إغاثية.. كيف نجحت مصر فى إنقاذ الأوضاع بغزة؟

حكم نهائي لصالح "سنتامين" فى قضية ترخيص منجم السكرى للذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الهدنة-الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس