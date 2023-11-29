رئيس جامعة سوهاج يطمئن على حركة سير نقل الطلاب من مقر الجامعة الجديد

تابع د.حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم سير حركة نقل الطلاب من مقر الجامعة الجديد، وذلك عقب إنتهاء محاضراتهم الدراسية، حيث تابع بنفسه من أمام موقف السيارات عملية نقل الطلاب من خلال أتوبيسات النقل الجماعي، وذلك حرصًا من إدارة الجامعة على سلامة وراحة أبنائها الطلاب في جو يسوده الهدوء والاطمئنان، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة.

وقال النعماني انه يتم متابعة انتظام حركة نقل الطلاب بصورة دورية، وذلك بهدف إنهاء اي تكدس او زحام داخل موقف السيارات، والعمل على حل أي مشكلات على الفور، مؤكدًا علي أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها لضمان امن واستقرار جميع طلابها، وتذليل اي عقبات تمنعهم من متابعة محاضراتهم العلمية.

وشدد على السائقين، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، ومعاملة الطلبة والطالبات معاملة طيبة، وتابع مدى التزامهم بتعليمات القيادة وبالأجرة المحددة، مقدمًا شكره لإدارة المرور علي متابعتهم اليومية والمستمرة وتعاونهم الدائم مع ادارة الجامعة في نقل الطلاب من والي مقري الجامعة القديم والجديد بكل سهوله، وعدم تأخرهم عن أداء اليوم الدراسي، او التعرض لأي عقبات.

وقال د.عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة تعمل على توفير سيارات وأتوبيسات بالعدد الكافي، حرصًا علي مستقبل الطلاب التعليمي، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الراحة لهم، موضحًا ان رئيس الجامعة قام بمتابعة حركة نقل الطلاب بدءًا من الساعة الثالثة عصرًا وحتي الخامسة مساءً، وذلك للاطمئنان عليهم وتخفيف عنهم عناء الانتقال فى المواصلات المعتادة.