"القاهرة الإخبارية": رئيس هيئة الأركان صدّق على خطط عسكرية لمواصلة العملية البرية فى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، صدّق على خطط عسكرية لمواصلة العملية البرية في قطاع غزة.

وقبل قليل أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، عن استعدادات أمام سجن عوفر بالضفة الغربية، لإطلاق سراح الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل.

وتحرك الصليب الأحمر الدولي بقطاع غزة استعدادًا لتسلم المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم اليوم ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.