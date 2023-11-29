الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية: لا نشجع الفلسطينيين على مغادرة أرضهم ولن نعمل مع أى طرف لديه هذه الأجندة

غزة
غزة

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المجتمع الدولي عليه وقف القتل والحصار لقطاع غزة، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين.

أضاف خلال تصريحات، على هامش جلسة مجلس الأمن، مساء الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني لا يريد مغادرة أرضه، مؤكدًا رفض دول المنطقة سياسة التهجير القسري.

وأكمل: لا نشجع الفلسطينيين على مغادرة أرضهم ولن نعمل مع أي طرف لديه هذه الأجندة، الشعب الفلسطيني يحق له العيش بسلام وأمن وكرامة على أرضهم.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا وزاريًا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، يستمع خلاله إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار المجلس رقم 2712 الذي دعا إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل المحتجزين.

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان غزة المساعدات الإنسانية الشعب الفلسطيني

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