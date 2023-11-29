الأكاديمية العربية للعلوم: تسليم 23 مدفنًا صحيًا للمخلفات بـ16 محافظة

قالت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إنها تعمل على تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بجمهورية مصر العربية على مدار أربع سنوات (2019-2023)، مشيرة إلى أنها شاركت الوزارات المعنية في إنشاء البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الجديدة وقامت بتدريب الكوادر وتأهيل العاملين بمحافظات مصر على تشغيل وإدارة ومراقبة المنظومة الجديدة بجميع مراحلها من جمع ونقل ومعالجة وحتى التخلص الآمن من النفايات.

توطين الأنظمة العالمية والتكنولوجيات الحديثة

وأضافت فى بيان لها، أنها ساهمت بشكل جذري في توطين الأنظمة العالمية والتكنولوجيات الحديثة في مجال إدارة المخلفات حيث قامت بنشر الوعي بين متخذي القرار من العاملين بأجهزة الدولة المختلفة على أفضل الإستراتيجيات العالمية لإدارة النفايات بجميع أنواعها (المنزلية والزراعية والصناعية والخطرة) بهدف توجيه خطط الدولة المصرية نحو الاتجاه الأمثل للإدارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق أفضل عائد مادي من استثمارات الحكومة المصرية في هذا المجال.

الإشراف على مراحل إنشاء عدد 23 مدفن صحي آمن للمخلفات

واوضحت أنها قامت بالإشراف على جميع مراحل إنشاء عدد 23 مدفن صحي آمن للمخلفات بمدن مصر المختلفة والتي تشمل التصميم والتنفيذ والإختبار والتشغيل، وقامت بتسليمهم إلى عدد 16 محافظة تم تشغيل عدد منهم بصورة تجريبية.

تشغيل أكبر مشروع حيث تم الإنتهاء من إنشاء آخر مشروع

واشارت إلى أن الأكاديمية تعمل حاليا على تشغيل أكبر مشروع حيث تم الإنتهاء من إنشاء آخر مشروع خلال هذا العام بمدينة بئر العبد على مساحة 5 فدان ويشمل مباني الإدارة والكهرباء والتحكم والحراسة ومحطة وقود وميزان بسكول والطرق والأسوار وبحيرة معالجة سائل الرشيح وخلية الدفن الصحي الآمن بسعة استيعابية 60 ألف طن.

وأكدت أنه تم تسليم المشروع الى محافظة شمال سيناء للبدء في التشغيل ليخدم عدد 100 ألف نسمة من سكان المحافظة وذلك بعد أن تم تسليم وتشغيل عدد ثلاثة مدافن صحية أخرى الى مدينة العريش والطور وشرم الشيخ ليبلغ بذلك عدد المشروعات المنفذة بشبه جزيرة سيناء أربع مشروعات تساهم في خطة الدولة المصرية لتنمية شبه جزيرة سيناء.

جدير بالذكر أن الأكاديمية لها مساهمات عديده في دعم الحكومة المصرية في مجال إدارة المخلفات هو توجيه خطة الحكومة نحو توطين صناعة إعادة التدوير بمصر وقد تم ذلك من خلال إقناع وحث المسئولين ومتخذي القرار الى توجيه الموازنات المتاحة نحو التصنيع المحلى لخطوط الفرز والتدوير للمخلفات بدلا من إستيراده من الخارج بهدف خفض تكلفة الإنتاج وتخفيف العبء على كاهل الحكومة المصرية لتوفير العملة الصعبة لعمليات استيراد مصانع التدوير.

كما ساهمت الأكاديمية في مراجعة وتعديل تصميمات خطوط التدوير وإضافة الماكينات اللازمة لها بما يتناسب مع نوعية المخلفات المتولدة بمصر والتي تختلف من منطقة الى أخرى طبقا للكثافة السكانية والمستوى الإجتماعي والمكان من ريف أو حضر أو مدن مكتظة بالسكان،كما ستقوم الأكاديمية في الفترة المقبلة بالإشراف على تصنيع وتركيب المصانع الجديدة وإنشاء المجمعات الخاصة بالمحافظات.

وفى مجال التدريب والتأهيل، قامت الأكاديمية بتدريب ما لا يقل عن ألف وخمسمائة فرد من العاملين بالمحافظات وأفرع جهاز شئون البيئة على الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة من خلال ثلاثون دورة تدريبية قامت الأكاديمية بعقدها في محافظات مصر المختلفة خلال العاميين الماضيين وكان آخرها الدورة التدريبية بمركز التدريب بسقارة للعاملين بمحافظة شمال وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر التي أهلت العاملين بإدارات البيئة والنظافة بالمحافظات للبدء في تشغيل 10 مدافن صحية بصورة ذاتية ودون الاحتياج الى جهات أخرى للتشغيل مما يقلل من مصروفات تشغيل المنظومة لضمان استدامة الخدمة المقدمة الى المواطن المصري ومنع التلوث ويساهم في رفع مستوى الصحة العامة والحفاظ على البيئة.

وتندرج مشاركة الأكاديمية في تنفيذ المشروعات البيئية بمصر ضمن الخطة الاستراتيجية للأكاديمية التي تهدف الى دعم الحكومات العربية في تنفيذ المشروعات الخضراء وتحقيق خطط التنمية المستدامة لخدمة المجتمع وهو ما يضاف الى مجهودات الأكاديمية الأخرى في مجال التعليم، والبحث، والتدريب، والإستشارات.

وتتميز الأكاديمية بتعدد التخصصات العلمية والقدرة على التطبيق العملي للبحوث التي يقوم بها بشكل مستمر خبراءها في مجالات الهندسة والبيئة والإدارة والإقتصاد وتواجدها الجغرافي في عدد كبير من المدن والدول العربية.